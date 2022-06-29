В ефірі 24 каналу радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко зазначив, що наразі не може оприлюднити більше інформації.

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"Сподіваюся, що і далі ці обміни будуть продовжуватися. Це насправді дуже важливо для нас. Це дуже важливо для кожного українця", – зазначив Вадим Денисенко.

З першого дня війни Президент України Володимир Зеленський казав, що для нас найдорожче – життя кожної людини,

– повідомив Вадим Денисенко.

Він акцентував, що з першого дня війни вони завжди боролися за кожного українця, де б він не знаходився: чи в полоні, чи на окупованій території, чи під завалами будівлі після обстрілів росіян.

"Якщо все так, як зараз оголошено, то це величезна перемога України. Я з цим би хотів нас всіх привітати", – оголосив Вадим Денисенко.

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