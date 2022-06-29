Так, зі 144 звільнених – аж 95 оборонців "Азовсталі". 43 з них – військовослужбовці відомого усім полку бійців під керівництвом Прокопенка.
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Більшість звільнених мають важкі травми
Більшість звільнених українців мають важкі ушкодження: вогнепальні та осколкові поранення, вибухові травми, опіки, переломи, ампутації кінцівок. Наразі вони отримують належну невідкладну медичну та психологічну допомогу.
Кого вдалося звільнити з російського полону
Загалом під час цього обміну Україні вдалося звільнити:
- 59 бійців Національної гвардії;
- 30 бійців Військово-морських сил;
- 28 бійців Збройних сил України;
- 17 бійців Державної прикордонної служби України;
- 9 бійців Територіальної оборони;
- 1 бійця Національної поліції України.
З них 23 офіцери та 69 військовослужбовців сержантського та старшинського складу. Найстаршому зі звільнених виповнилось 65 років, наймолодшому – 19,
– мовиться в повідомленні.
Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак наголосив, що "це велика та складна робота". І наголосив, що одного дня ми зуміємо повернути додому усіх наших людей.
Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими наголосив, що продовжує працювати для повернення усіх полонених захисників.
Зауважимо, що 28 червня Україна та Росія провели 13-й обмін полоненими. Додому повернулися ще 16 українських військовослужбовців, з яких 2 офіцери та 14 солдатів. У розвідці повідомили, що серед звільнених українців – один цивільний. 5 зі звільнених – важкопоранені та потребують невідкладного лікування.
Коли Україна зможе повернути всіх захисників "Азовсталі"
Президент Володимир Зеленський повідомив, що в російському полоні перебувають понад 2,5 тисячі українських військових, яких вдалося евакуювати з заводу "Азовсталь". Глава головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов розповів, що обмін відбуватиметься поетапно.
Найбільша проблема під час обміну виникає щодо командного складу, а особливо коли мовиться про керівників підрозділів. Стосовно обміну рядового складу – процес йде легше.
Також глава ГУР повідомив, що більшість захисників Маріуполя перебувають на окупованих територіях, зокрема в Оленівці. Періодично їх вивозять звідти для проведення слідчих дій.
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