Так, зі 144 звільнених – аж 95 оборонців "Азовсталі". 43 з них – військовослужбовці відомого усім полку бійців під керівництвом Прокопенка.

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Більшість звільнених мають важкі травми

Більшість звільнених українців мають важкі ушкодження: вогнепальні та осколкові поранення, вибухові травми, опіки, переломи, ампутації кінцівок. Наразі вони отримують належну невідкладну медичну та психологічну допомогу.

Кого вдалося звільнити з російського полону

Загалом під час цього обміну Україні вдалося звільнити:

59 бійців Національної гвардії;

30 бійців Військово-морських сил;

28 бійців Збройних сил України;

17 бійців Державної прикордонної служби України;

9 бійців Територіальної оборони;

1 бійця Національної поліції України.

З них 23 офіцери та 69 військовослужбовців сержантського та старшинського складу. Найстаршому зі звільнених виповнилось 65 років, наймолодшому – 19,

– мовиться в повідомленні.

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак наголосив, що "це велика та складна робота". І наголосив, що одного дня ми зуміємо повернути додому усіх наших людей.

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими наголосив, що продовжує працювати для повернення усіх полонених захисників.

Зауважимо, що 28 червня Україна та Росія провели 13-й обмін полоненими. Додому повернулися ще 16 українських військовослужбовців, з яких 2 офіцери та 14 солдатів. У розвідці повідомили, що серед звільнених українців – один цивільний. 5 зі звільнених – важкопоранені та потребують невідкладного лікування.

Коли Україна зможе повернути всіх захисників "Азовсталі"

Президент Володимир Зеленський повідомив, що в російському полоні перебувають понад 2,5 тисячі українських військових, яких вдалося евакуювати з заводу "Азовсталь". Глава головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов розповів, що обмін відбуватиметься поетапно.

Найбільша проблема під час обміну виникає щодо командного складу, а особливо коли мовиться про керівників підрозділів. Стосовно обміну рядового складу – процес йде легше.

Також глава ГУР повідомив, що більшість захисників Маріуполя перебувають на окупованих територіях, зокрема в Оленівці. Періодично їх вивозять звідти для проведення слідчих дій.

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