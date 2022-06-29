В эфире 24 канала советник министра внутренних дел Вадим Денисенко отметил, что пока не может обнародовать больше информации.

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"Надеюсь, что и дальше эти обмены будут продолжаться. Это действительно очень важно для нас. Это очень важно для каждого украинца", - отметил Вадим Денисенко.

С первого дня войны Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что для нас дороже всего – жизнь каждого человека,

– сообщил Вадим Денисенко.

Он акцентировал, что с первого дня войны они всегда боролись за каждого украинца, где бы он ни находился: в плену или на оккупированной территории или под завалами здания после обстрелов россиян.

"Если все так, как сейчас объявлено, то это огромная победа Украины. Я бы с этим хотел нас всех поздравить", – объявил Вадим Денисенко.

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