Про це повідомила віцепрем'єр-міністерка Ірина Верещук. Вона зазначила, що цей обмін особливий для неї.

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Особливий обмін полоненими: що відомо

Сьогодні, 30 квітня, українська та російські сторони провели ще один обмін полонених.

Повертаємо додому 14 наших людей: 7 військових та 7 цивільних,
– розповіла Верещук.

Віцепрем'єр-міністерка наголосила, що це – непростий обмін, оскільки одна з військових жінок перебуває на п'ятому місяці вагітності.

Обмін полоненими: останні новини

  • Попередній обмін відбувався 28 квітня. З російського полону вдалося звільнити 45 наших людей. 13 офіцерів та 20 солдатів, з яких 5 поранені.
  • Російського льотчика Костянтина Ярошенка, засудженого у США, обміняли на колишнього морського піхотинця Тревора Ріда, якого засудили у Росії. Обмін пройшов у Туреччині.
  • Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що усі рішення щодо обміну полоненими залишаються за Україною. Саме наша сторона, на його думку, повинна вирішувати долю й іноземних військовослужбовців.
  • Крім того, російські військові відпустили з полону підприємця і волонтера Ігоря Кураяна, який пробув у полоні 23 дні. Злочинці продовжують використовувати його сторінки у соцмережах.