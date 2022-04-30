Про це повідомила віцепрем'єр-міністерка Ірина Верещук. Вона зазначила, що цей обмін особливий для неї.

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Особливий обмін полоненими: що відомо

Сьогодні, 30 квітня, українська та російські сторони провели ще один обмін полонених.

Повертаємо додому 14 наших людей: 7 військових та 7 цивільних,

– розповіла Верещук.

Віцепрем'єр-міністерка наголосила, що це – непростий обмін, оскільки одна з військових жінок перебуває на п'ятому місяці вагітності.

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