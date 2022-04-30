Об этом сообщила вице-премьер-министр Ирина Верещук. Она отметила, что этот обмен особенный для нее.

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Особый обмен пленными: что известно

Сегодня, 30 апреля, украинская и российская стороны провели еще один обмен пленных.

Возвращаем домой 14 наших людей: 7 военных и 7 гражданских,

– рассказала Верещук.