Мужчина находился в плену у россиян 23 дня. Об этом сообщила дочь волонтера Карина Кураян.

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Она написала слова благодарности всем, кто поддерживал их семью и не верил лжи, которую публиковали на страницах мужчины в соцсетях.

По словам Карины Кураян, телефон ее отца до сих пор остается у российских оккупантов.

После 23 дней плена России мой отец, Игорь Кураян, наконец-то свободен! Куда мы только не писали, звонили и стучали: горячие линии, телеграм-боты, СБУ, международные организации по правам человека, международные и украинские СМИ… и молились,

– рассказала дочь волонтера.

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По данным СМИ, российские оккупанты похитили двух британцев, когда те пытались эвакуировать мирных жителей. Граждане Великобритании были волонтерами и лишились связи с организацией Presidium Network 25 апреля.

Также россияне цинично похищают украинских детей и вывозят их на территорию России. Людмила Денисова 18 апреля сообщила, что они незаконно перевезли 13 детей-сирот, лишенных родительской опеки.

По данным Медийной инициативы по правам человека, российские оккупанты в Киевской области похитили по меньшей мере 200 мирных жителей для "обменного фонда". Украинцев вывозили на территории России и даже пытали там.

В Херсоне 9 апреля россияне похитили бывшего главу Херсонской ОГА Андрея Путилова. Также 7 апреля военные страны-агрессора незаконно задержали депутата облсовета Валерия Салтыкова.

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