О похищении Игоря Кураяна сообщил его сын Руслан в соцсетях.

К теме Россияне в Запорожье похитили жену украинского военного

По его словам, российские военные похитили отца еще три дня назад прямо с работы и до сих пор удерживают в плену .



Напомним, что 9 апреля утром в Херсоне похитили бывшего главу Херсонской ОГА Андрея Путилова. А 7 апреля военные РФ похитили депутата облсовета Валерия Салтыкова. Также 2 апреля в Каховке похитили экс-депутата городского совета Олега Кожемякина.