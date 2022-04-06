В Офисе генерального прокурора уже возбуждено уголовное производство.
К теме В Каховке оккупанты похитили экс-депутата и ветерана АТО Кожемякина
По данным следствия, во вторник, 5 апреля, российские военные похитили гражданку Украины с целью психологического давления на ее мужа, которые воюют в составе Вооруженных Сил Украины.
Угрожая пыткой и причинением вреда жизни и здоровью жены, оккупанты пытались заставить военного ВСУ нарушить присягу.
Кроме того, оккупанты неоднократно похищали работников правоохранительных органов на временно оккупированных территориях Запорожского региона.
К слову, российские оккупанты принудительно депортируют жителей Мариуполя в ОРДЛО или в Россию. С начала полномасштабной войны оккупанты уже похитили около 40 тысяч человек. Об этом рассказал мэр Мариуполя Вадим Бойченко.
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