На своей странице в фейсбуке депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань отметил, что о похищении Олега Кожемякина сообщила его супруга Ольга.
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В Каховке российские оккупанты похитили Олега Кожемякина – активиста и участника АТО. Он также бывший депутат Каховского городского совета.
Источник:фейсбук Сергея Хланя
На своей странице в фейсбуке депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань отметил, что о похищении Олега Кожемякина сообщила его супруга Ольга.
Обратите внимание Оккупанты похитили мэра Таврийска Николая Ризака