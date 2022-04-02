О похищении сообщили в Таврической городской территориальной общине

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Николай Ризак был задержан российскими военными. Цели изоляции и требования представителей оккупационных войск к главе города достоверно пока не установлены,

– говорится в сообщении.

О похищении Николая Ризака сообщали также пропагандистские телеграмм-каналы. Мол, мэра задержали "за деструктивную деятельность в жизнеобеспечении Таврического, саботаже работы по охране правопорядка".

Кроме того, оккупанты подозревают Ризака в нежелании раздавать российскую "гуманитарку" и в организации "провокационных митингов".

Предварительно стало известно о похищении восьми человек в Голой Пристани, в том числе городского головы Александра Бабича .