Рашисты угрожали городскому голове огнестрельным оружием. Пока Бабича удерживают в заложниках.

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В рамках уголовного дела принимаются все возможные меры по установлению обстоятельств происшествия и причастных лиц.

Заметим, что российские террористы массово похищают мэров украинских городов. Президент Владимир Зеленский отметил, что некоторых чиновников уже нашли мертвыми.

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