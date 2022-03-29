Рашисти погрожували міському голові вогнепальною зброєю. Наразі Бабича утримують у заручниках.

Цікаво Гранична межа для Росії – 15 квітня, – Краєв про те, на скільки вистачить сил агресору у війні

У межах кримінальної справи вживають всі можливі заходи для встановлення обставин події та причетних осіб.

Зауважимо, російські терористи масово викрадають мерів українських міст. Президент Володимир Зеленський зазначив, що декого з чиновників вже знайшли мертвими.

Це може вас зацікавити: кадри зі звільненого Ірпеня – відео