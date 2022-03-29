Про це сказав експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма" Олександр Краєв в ефірі 24 каналу. Він пояснив, чому лунає саме така дата.

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Як він наголосив, таке припущення фахівця ґрунтується суто на економічних чинниках і на тому, що росіянам так чи інакше потрібно виконати частину своїх зобов'язань.

"Річ у тім, що за сучасних ринкових умов, неможливо в Росії побудувати автаркію – тобто незалежність від усіх речей зовнішнього світу або інших людей", – пояснив Краєв.

Якщо говорити про активну фазу бойових дій, то певною граничною межею у росіян постійно було 15 квітня,

– зазначив він.

Про зобов'язання Росії перед Китаєм

Він зазначив, що саме 15 квітня росіяни мають розрахуватися за декілька десятків мільярдів доларів зовнішніх зобов'язань перед міжнародними організаціями і конкретними кредиторами. Зокрема, перед Китаєм.

"Я важко собі уявляю ситуацію, коли Росія в таких умовах намагається посваритися чи економічно воювати ще й з Китаєм", – наголосив експерт.

Тому так чи інакше, їм потрібно до 15 квітня потрібно здобути в своє розпорядження хоча б частину власних золотовалютних резервів. Це означає хоча б частково прийняти умову Заходу і зняти частину санкцій.

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