Під час брифінгу 29 березня радник голови Офісу Президента заявив, що Україна пропонує Росії окремий пункт договору щодо окупованого Криму.

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Україна пропонує окремий договір щодо окупованого Росією Криму

У ньому пропонують зафіксувати позиції України та Росії щодо долі Кримського півострова і Севастополя й проводити переговори впродовж 15 років.

Що стосується питань, таких як Крим. Це теж окремий пункт договору, в якому ми пропонуємо зафіксувати позицію України і Росії. Протягом 15 років проводити двосторонні переговори щодо статусу Криму і Севастополя. Окремо,

– заявив Подоляк.

Він додав, що у цьому договорі окремим пунктом пропонується домовленість, що впродовж цих 15 років Україна і Росія не будуть використовувати військові чи збройні сили, щоб розв'язати питання Криму.

Під час цього ж брифінгу лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв пояснив, що тут не все так однозначно. Українська концепція по визволенню окупованих територій "не передбачає застосування сили". За його словами, цим договором Росія фактично визнає, що Крим – це окупована територія. А, згідно з Женевською конвенцією, на окупованих територіях повинне діяти українське законодавство, тож деокупація Криму повинна стати легшою.

Давид Арахамія підкреслив – позиція України щодо окупації Криму Росією не змінюється. Україна визнає своїми ті кордони, які були станом на 1991 рік.

Окремий пункт щодо окупованих територій Донецької та Луганської областей

Що стосується окупованих Росією території Донеччини та Луганщини, то Подоляк заявив, що ці питання винесли в окремий пункт. Його пропонують обговорити в рамках переговорів між президентами України та Росії.