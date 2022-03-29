Про це розповів глава української делегації Давид Арахамія після завершення перемовин у Туреччині, передає 24 канал.

До теми Поки що ми нічого не підписуємо взагалі, – Арахамія про переговори з Росією

За його словами, Україна вже має достатньо напрацьованого матеріалу для того, щоб зробити можливою зустріч президентів.

Ми надіслали таку пропозицію до РФ, чекаємо від них відповіді,

– сказав Давид Арахамія.

Ще один член української делегації Микола Давидюк додав, що питання території Донбасу винесені в окремий пункт, який буде обговорюватися в рамках переговорів між президентами Зеленським і Путіним. За його словами, інші спірні питання вже проголошені.

До слова, у Туреччині 29 березня відбувся перший день переговорів між українською та російською делегаціями. Сторони обговорювали припинення війни в Україні, проте делегації не підписали ніяких домовленостей.

Україна надала Росії пропозиції щодо договору про гарантії безпеки. Давид Арахамія вважає, що гаранти України мають діяти за аналогами 5 статті НАТО, яка передбачає колективний захист країни у разі нападу. Однак механізм має бути ще жорсткішим.

Які держави можуть стати гарантами України:

Країни Радбезу ООН,

Китай,

Туреччина,

США,

Франція,

Німеччина,

Ізраїль,

Канада

Італія.

Деталі від української делегаці – Які питання обговорили із Росією: відео