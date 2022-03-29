Делегації зустрілися у Стамбулі. Переговори тривали понад 3 години, повідомляє 24 канал.

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Делегації не підписували ніяких домовленостей. Україна надала Росії пропозиції щодо договору про гарантії безпеки.

Які держави можуть стати гарантами України

Країни Радбезу ООН,

Китай,

Туреччина,

США,

Франція,

Німеччина,

Ізраїль,

Канада

Італія..

Арахамія вважає, що гаранти України мають діяти за аналогами 5 статті НАТО, яка передбачає колективний захист країни у разі нападу. Однак механізм має бути ще жорсткішим. Зокрема, в НАТО немає обмежень щодо тривалості консультацій, якщо почнеться війна, а у випадку України вони мають тривати не довше 3 днів.

Якщо це війна, акт агресії чи гібридна війна – щоб не трапилося впродовж 3 днів країни гаранти будуть юридично зобов'язані надати нам допомогу. Зокрема військову, збройні сили, закрите небо. Тобто все те, чого ми зараз конче потребуємо і не можемо отримати,

– пояснив Арахамія.

Усі держави зможуть долучитися до списку гарантів безпеки України. До речі, ці гарантії наразі не працюватимуть на тимчасово окупованих територіях Донбасу та Криму.

Зауважимо, загалом переговори триватимуть 3 дні. Делегації прибули у Стамбул ввечері в понеділок.

Попередні переговори щодо миру

Перші переговори між Україною та Росією відбулися 28 лютого на території Білорусі, неподалік кордону з Україною. Тоді самопроголошений президент Олександр Лукашенко особисто гарантував безпеку. Згодом делегації ще двічі зустрічалися наживо, а після того почали засідати у відеорежимі.

Сторонам так і не вдалося домовитися про мир, оскільки вимоги Росії – неприйнятні.

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