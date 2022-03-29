Делегації зустрілися у Стамбулі. Переговори тривали понад 3 години, повідомляє 24 канал.
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Делегації не підписували ніяких домовленостей. Україна надала Росії пропозиції щодо договору про гарантії безпеки.
Які держави можуть стати гарантами України
- Країни Радбезу ООН,
- Китай,
- Туреччина,
- США,
- Франція,
- Німеччина,
- Ізраїль,
- Канада
- Італія..
Арахамія вважає, що гаранти України мають діяти за аналогами 5 статті НАТО, яка передбачає колективний захист країни у разі нападу. Однак механізм має бути ще жорсткішим. Зокрема, в НАТО немає обмежень щодо тривалості консультацій, якщо почнеться війна, а у випадку України вони мають тривати не довше 3 днів.
Якщо це війна, акт агресії чи гібридна війна – щоб не трапилося впродовж 3 днів країни гаранти будуть юридично зобов'язані надати нам допомогу. Зокрема військову, збройні сили, закрите небо. Тобто все те, чого ми зараз конче потребуємо і не можемо отримати,
– пояснив Арахамія.
Усі держави зможуть долучитися до списку гарантів безпеки України. До речі, ці гарантії наразі не працюватимуть на тимчасово окупованих територіях Донбасу та Криму.
Зауважимо, загалом переговори триватимуть 3 дні. Делегації прибули у Стамбул ввечері в понеділок.
Попередні переговори щодо миру
Перші переговори між Україною та Росією відбулися 28 лютого на території Білорусі, неподалік кордону з Україною. Тоді самопроголошений президент Олександр Лукашенко особисто гарантував безпеку. Згодом делегації ще двічі зустрічалися наживо, а після того почали засідати у відеорежимі.
Сторонам так і не вдалося домовитися про мир, оскільки вимоги Росії – неприйнятні.
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