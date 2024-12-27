Своєю чергою речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий нагадав Братиславі про формулу миру. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на його заяву під час пресконференції.

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Як відреагували в МЗС на слова Путіна

Напередодні російський диктатор повідомив, що не проти того, аби ймовірні переговори пройшли у Словаччині. В українському МЗС зауважили, що подібні заяви лунають час від часу, проте порадили "брехунам на слово не вірити".

За словами Тихого, в інформаційному просторі час від часу лунають ідеї та пропозиції від різних сторін та лідерів. Він наголосив, що Україні потрібен стійкий, справедливий та всеосяжний мир, нагадавши про процес формули миру.

Ми закликаємо всі сторони, які хочуть допомогти, відіграти свою роль. Всі можуть собі знайти роль в цих зусиллях, щоб дійсно наближати мир. Це стосується всіх наших партнерів, і словацької сторони в тому числі,

– наголосив речник.

Нагадаємо, крім Путіна, міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар заявив, що його країна готова активно сприяти мирному процесу між Україною та Росією. Він зазначив, що його країна послідовно підтримує мирні ініціативи і пропонує свій майданчик для переговорів.