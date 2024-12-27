Повідомляє 24 Канал з посиланням на STVR. Бланар наголосив, що подальші мирні переговори повинні включати участь усіх сторін, зокрема й Росії.

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Як Словаччина хоче допомогти із мирними переговорами

Бланар зазначив, що словацька дипломатія, "готова активно сприяти мирному процесу між Росією та Україною".

За його словами, Словаччина послідовно підтримує мирні рішення та підтримує будь-які мирні ініціативи.

Саме тому цього року я також був присутній на мирному саміті у Швейцарії. Всі учасники погодилися з тим, за що виступає наш уряд, що подальші мирні переговори повинні відбуватися за участю всіх сторін, а отже, і Росії,

– пояснив Бланар.

Він зазначив, що підготовка до другого саміту проходитиме на кількох рівнях. Як зазначив мовник, Словаччина вже неодноразово пропонувала свій майданчик для проведення подібних переговорів.

"У цьому контексті ми розглядаємо заяву російського президента, який визнав, що частина мирних переговорів може бути проведена в Словаччині, як позитивний сигнал для якнайшвидшого закінчення цієї війни, кровопролиття і руйнувань", – уточнив словацький міністр.

Бланар зазначив, що словацький уряд поінформував українських партнерів про таку можливість під час спільної міжурядової зустрічі, яка відбулася в Ужгороді на початку жовтня.

Нагадаємо, що напередодні Владімір Путін розповів, що прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо запропонував Словаччину як місце для переговорів між Росією та Україною. Глава Кремля заявив, що не проти такого рішення.