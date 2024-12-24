Повідомляє 24 Канал з посиланням на звіт ISW. Аналітики зауважили, що Путін та Фіцо востаннє зустрічалися у 2016 році.

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Як Путін використав зустріч із Фіцо

У ISW вважають, що Путін використав зустріч із Фіцо для просування зусиль, спрямованих на підрив єдності західних країн у підтримці України.

У звіті зазначається, що візит словацького прем’єра став третім випадком, коли представник Європейського Союзу відвідав Росію після початку повномасштабної агресії проти України у лютому 2022 року.

Там також нагадали, що Путін і Фіцо востаннє зустрічалися у 2016 році.

"ISW продовжує вважати, що Кремль розвиває відносини з окремими членами Заходу і НАТО, щоб використовувати їх для поглиблення розколів на Заході та підриву підтримки України", – йдеться у звіті.

Нагадаємо, що зустріч Фіцо та Путіна прокоментував Володимир Зеленський. Президент України зауважив, що Фіцо не хоче брати участь у спільній європейській роботі над енергетичною незалежністю, а навпаки – допомагає Росії.