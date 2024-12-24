Сообщает 24 Канал со ссылкой на отчет ISW. Аналитики отметили, что Путин и Фицо последний раз встречались в 2016 году.

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Как Путин использовал встречу с Фицо

В ISW считают, что Путин использовал встречу с Фицо для продвижения усилий, направленных на подрыв единства западных стран в поддержке Украины.

В отчете отмечается, что визит словацкого премьера стал третьим случаем, когда представитель Европейского Союза посетил Россию после начала полномасштабной агрессии против Украины в феврале 2022 года.

Там также напомнили, что Путин и Фицо последний раз встречались в 2016 году.

"ISW продолжает считать, что Кремль развивает отношения с отдельными членами Запада и НАТО, чтобы использовать их для углубления расколов на Западе и подрыва поддержки Украины", – говорится в отчете.

Напомним, что встречу Фицо и Путина прокомментировал Владимир Зеленский. Президент Украины отметил, что Фицо не хочет участвовать в совместной европейской работе над энергетической независимостью, а наоборот – помогает России.