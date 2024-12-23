Он заявил, что Киев предлагал ему компромисс в вопросе транзита и раскрыл детали относительно этого. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на вечернее обращение украинского президента.

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Что предлагал Зеленский для Фицо

Как рассказал украинский лидер, его ничего не удивляет после разговора с премьером Словакии в Брюсселе в присутствии всех европейских лидеров. Он подчеркнул, что наше государство борется за жизнь, в то время как Роберт Фицо борется за деньги и "причем вряд ли ради денег для Словакии".

Теневые договоренности с Путиным – это либо торговля государственными интересами, либо работа на собственный карман. Мы дали ему предложение и относительно возможной компенсации для словаков – именно для словаков – потерь от российского транзита и альтернатив по транзиту,

– заявил Зеленский.

По его словам, Киев готов договориться о транзите любого другого газа, чтобы не российского, по запросу Еврокомиссии, однако Роберт Фицо не захотел идти на компромисс и достичь определенной компенсации для своего народа, а также сотрудничать с Еврокомиссией.

"Ему в Москве почему-то выгоднее. Все в Европе понимают почему. Нет тех, кто не понимает. Всем странам Европы нужно работать вместе ради безопасности каждого народа", – резюмировал глава государства.

К слову, словаки поступок своего премьер-министра также не оценили и вышли на протест под названием "Довольно России" в Братиславе. Толпа восклицала "Слава Украине", а также "Предатель" в адрес Фицо, который "усиливает российское влияние и злоупотребляет темой транзита газа для поддержки сотрудничества с Россией".