Там назвали это "позорной политикой умиротворения". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление Министерства иностранных дел Украины.

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Что заявили в МИД

Украинское ведомство отметило, что слабость, зависимость и недальновидность энергетической политики Роберта Фицо создают угрозу для всей Европы. Особенно это опасно на фоне того, что Россия много лет использует энергию как оружие.

Для Москвы это – политический рычаг, инструмент унижения и угроз суверенным государствам, источник коррупции, зависимости и шантажа во взаимодействии с иностранными политиками. На этом фоне общеевропейским трендом является отказ от российских энергоносителей, увеличение энергетической независимости, диверсификация источников поставок и, как следствие, увеличение энергетической безопасности для каждой европейской семьи и домохозяйства,

– говорится в заявлении.

Примером отказа от российского газа МИД назвал Австрию, которая долгое время не имела альтернатив поставкам энергоресурсов из России, но в конце концов нашла возможность отказаться от них благодаря "мудрой и дальновидной" политике правительства.

Попытки Фицо беречь энергозависимость от Москвы вопреки политике ЕС и совместной работе европейских стран над диверсификацией энергоснабжения вызывают удивление, как отмечается в сообщении. Там отметили, что уже не впервые есть признаки такой приверженности.

"В течение года его действия были фактически направлены на то, чтобы помогать России и в дальнейшем вытеснять с европейского рынка американский и другой газ, сохранять зависимость Европы и ослаблять наш континент. Это время можно было использовать на то, чтобы в координации с европейскими партнерами и в частности соседями решить все имеющиеся проблемы и найти взаимоприемлемые решения", – говорят там.

МИД Украины говорит, что Киев неоднократно подчеркивал готовность рассмотреть соответствующие запросы со стороны Еврокомиссии, но премьер Словакии выбрал другой курс. Там заявили, что Украина платит самую высокую цену за сдерживание российской агрессии и защиту европейских домов, включая словацкие.

Мы не примем позорной политики умиротворения, которая уже доказала свою ошибочность в прошлом веке. Словацкая сторона должна была бы об этом помнить лучше других. Призываем всех европейских партнеров совместно работать над уменьшением зависимости от российских энергоносителей и укреплением энергетической безопасности Европы,

– резюмировали в ведомстве.

Напомним, ранее Владимир Зеленский прокомментировал встречу премьер-министра Словакии Роберта Фицо с Владимиром Путиным, заявив, что ключевая цель Фицо – вести дела с Россией. По его словам, он не хочет участвовать в совместной европейской работе над энергетической независимостью.