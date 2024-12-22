Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пост словацкого премьера в сети.

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Фицо сделал заявление после встречи с Путиным

Премьер-министр Словакии заявил, что его встреча с Путиным является реакцией на то, что Украина прекратит транзит российского газа с 1 января 2025 года. Кроме того, Фицо отверг критику, ведь утверждает, что предупреждал представителей ЕС о намерениях встретиться с Путиным в пятницу, 20 декабря.

Важно. Роберт Фицо – третий лидер страны-члена ЕС, который приехал в Москву после начала полномасштабной войны 24 февраля 2022 года. До этого это делали премьеры Венгрии Виктор Орбан и Австрии Карл Нехаммер.

Еще одним "аргументом", чтобы объяснить свое желание встретиться с российским диктатором, Фицо назвал призывы Владимира Зеленского ввести санкции против российской ядерной программы. Словацкий премьер считает, что такое отношение якобы "наносит вред" его стране и "ставит под угрозу производство электроэнергии на атомных электростанциях, что является неприемлемым".

По итогам встречи Фицо заявил, что Россия будет продолжать поставлять газ Словакии. В то же время, как именно это будут делать, словацкий премьер не раскрыл.

Также Фицо раскрыл, какие темы обсуждал с Путиным. Так, кроме транзита газа словацкий премьер и российский диктатор говорили о войне в Украине.

В длительной беседе с Путиным мы обменялись мнениями по поводу того, что происходит в Украине. Мы обменялись мнениями о военной ситуации в Украине, возможность скорейшего мирного завершения войны и о взаимных отношениях между Словакией и Россией,

– сообщил Фицо.

Словацкий премьер добавил, что планирует "стандартизировать" отношения со страной-агрессором. По его словам, в этом помогут мероприятия, связанные с 80-летием окончания Второй мировой войны и победы над фашизмом.

Напомним, что ранее Фицо заявил, что планирует снова посетить Москву 9 мая 2025 года.