На митинг вышли бывшие премьер-министры, министры, лидеры оппозиции, диссиденты, художники. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Aktuality.

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Правительству Фицо могут выразить недоверие

На протест перед правительством вышли сотни людей. Его организовала общественная организация "Мир в Украине".

Толпа выкрикивала "Слава Украине", а также "Предатель" в адрес Фицо, который "усиливает российское влияние и злоупотребляет темой транзита газа для поддержки сотрудничества с Россией".

Словаки протестуют из-за поездки Фицо в Кремль: смотрите видео

Господин президент, коллаборационист Фицо не действует от имени (все еще) большинства словацких граждан. Мы сожалеем об этом. Вы и героический народ UA всегда будете иметь наш супорт. Накануне Рождества тыс. людей, протестующих против него в (полупустой) Братиславе. pic.twitter.com/zeO2eRxlRL - Luscinia (@Luscini324168) 23 декабря, 2024

Сотрудничество с диктаторами и военными преступниками, такими как Владимир Путин? Не от нашего имени!

– отметила евродепутат Любица Карвасова.

Кроме того, оппозиционная партия "Свобода и солидарность" объявила, что может инициировать специальную сессию Палаты представителей с вопросом недоверия правительству.

А ОО "Мир в Украине" добавили, что своей поездкой в Кремль Фицо мог нарушить закон – речь идет о сотрудничестве с агрессором. Поэтому активисты 23 декабря планировали подать жалобу в Генпрокуратуру Словакии.