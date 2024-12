На мітинг вийшли колишні прем'єр-міністри, міністри, лідери опозиції, дисиденти, митці. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Aktuality.

На протест перед урядом вийшли сотні людей. Його організувала громадська організація "Мир в Україні".

Натовп вигукував "Слава Україні", а також "Зрадник" на адресу Фіцо, який "посилює російський вплив і зловживає темою транзиту газу для підтримки співпраці з Росією".

Словаки протестують через поїздку Фіцо до Кремля: дивіться відео

Mr. President, collaborator fico doesn ´t act in the name of (still) majority of Slovak citizens. We are sorry for this. You and heroic people of UA will always have our supoort. The day before Xmas ths of people protesting against him in (half empty) Bratislava. pic.twitter.com/zeO2eRxlRL

— Luscinia (@Luscini324168) December 23, 2024