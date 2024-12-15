Які виплати отримають УБД у 2025 році

Так військові мають право на виплату у разі звільнення зі служби, пише 24 канал з посиланням на Постанову № 460.

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У ній йдеться про те, що у разі звільнення мобілізований військовий отримує виплату в розмірі 4% від місячного грошового забезпечення за кожний повний календарний місяць служби. Однак ніяк не менш як 25% місячного грошового забезпечення.

Зокрема для контрактників після укладення ними першого контракту:

для рядового складу – 8 прожиткових мінімумів;

для сержантського і старшинського складу – 9 прожиткових мінімумів;

для офіцерського складу – 10 прожиткових мінімумів.

Одноразова грошова допомога також надається для контрактників та мобілізованих

за станом здоровʼя виплачується в розмірі 50% місячного грошового забезпечення за кожний календарний рік служби;

за вислугою понад 10 років - в розмірі 50% місячного грошового забезпечення за кожний календарний рік служби;

за сімейними обставинами та іншими поважними причинами надається

виплачується в розмірі 25% місячного грошового забезпечення за кожний календарний рік служби.

Які ще пільги передбачені для учасників бойових дій

Крім того, місцеві органи влади можуть надавати грошову допомогу:

учасникам бойових дій;

військовим ;

особам, які постраждали від війни, ;

членам їхніх родин.

Розмір такої допомоги визначається окремо кожною місцевою громадою.

Виплата надається раз протягом бюджетного року.

Крім того, особі виплачується допомога по тимчасовій непрацездатності. Вона надається розмірі 100% середньої заробітної плати. Допомога ніяк не залежить від стажу роботи людини.

Також допомогу надають учасникам бойових дій раз на рік до Дня Незалежності. Зокрема у 2024 її розмір становив 1 000 гривень.