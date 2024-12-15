Какие выплаты получат УБД в 2025 году
Так военные имеют право на выплату в случае увольнения со службы, пишет 24 канал со ссылкой на Постановление № 460.
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В нем говорится о том, что в случае увольнения мобилизованный военный получает выплату в размере 4% от месячного денежного обеспечения за каждый полный календарный месяц службы. Однако никак не менее 25% месячного денежного обеспечения.
В частности для контрактников после заключения ими первого контракта:
- для рядового состава – 8 прожиточных минимумов;
- для сержантского и старшинского состава – 9 прожиточных минимумов;
- для офицерского состава – 10 прожиточных минимумов.
Единовременная денежная помощь также предоставляется для контрактников и мобилизованных
- по состоянию здоровья выплачивается в размере 50% месячного денежного обеспечения за каждый календарный год службы;
- по выслуге более 10 лет - в размере 50% месячного денежного обеспечения за каждый календарный год службы;
- по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам предоставляется
- выплачивается в размере 25% месячного денежного обеспечения за каждый календарный год службы.
Какие еще льготы предусмотрены для участников боевых действий
Кроме того, местные органы власти могут предоставлять денежную помощь:
- участникам боевых действий;
- военным ;
- лицам, которые пострадали от войны, ;
- членам их семей.
Размер такой помощи определяется отдельно каждой местной общиной.
Выплата предоставляется раз в течение бюджетного года.
Кроме того, лицу выплачивается пособие по временной нетрудоспособностивременной нетрудоспособности. Она предоставляется размере 100% средней заработной платы. Помощь никак не зависит от стажа работы человека.
Также помощь предоставляют участникам боевых действий раз в год ко Дню Независимости. В частности в 2024 ее размер составлял 1 000 гривен.