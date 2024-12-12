Льготы родителям военнослужащих
Льготы разработаны для поддержки семей участников боевых действий и обеспечения их финансовой стабильности, сообщает 24 Канал со ссылкой на Минветеранов.
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Льготы для родителей участника боевых действий:
- Скидка на оплату коммунальных услуг для участника боевых действий составляет 75%.
- Для лиц с инвалидностью предусмотрена полная 100% скидка.
- Эти льготы рассчитываются не на всю площадь жилья, а на ограниченное количество квадратных метров.
Льготы на газ
Для семей, которые состоят исключительно из нетрудоспособных лиц, предусмотрена 75-процентная скидка на оплату газа для отопления жилых помещений. Эта льгота рассчитывается на двойной размер нормативной отапливаемой площади:
- 42 квадратных метра на каждого члена семьи, имеющего право на скидку;
- 21 квадратный метр дополнительно на всю семью.
Обратите внимание! Это положение направлено на облегчение финансовой нагрузки на семьи с нетрудоспособными лицами, обеспечивая им доступ к базовым коммунальным услугам.