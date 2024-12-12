Кому предоставляется социальная помощь

Социальная помощь предоставляется наиболее уязвимым слоям населения, сообщает 24 Канал со ссылкой на Минсоцполитики.

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К таким гражданам относятся:

участники боевых действий;

малообеспеченные семьи;

многодетные семьи;

дети-сироты;

ветераны;

дети войны;

члены семьи погибших или умерших ветеранов войны;

пострадавшие вследствие аварии на ЧАЭС;

граждане с инвалидностью и так далее.

Размер помощи для таких лиц рассчитывается индивидуально, учитывая категорию к которой принадлежит лицо, состояние здоровья гражданина и другие факторы.

Обратите внимание! Предоставление государственной социальной помощи регулируется украинским законодательством.

Какую помощь могут получить пенсионеры

Украинские пенсионеры могут получить определенные льготы. Они сформированы таким образом, чтобы сделать жизнь человека на пенсии проще и дешевле:

Бесплатный проезд . Такая льгота доступна только в некоторых видах городского транспорта и в электричках пригородного сообщения.

. Такая льгота доступна только в некоторых видах городского транспорта и в электричках пригородного сообщения. Бесплатная юридическая помощь (или с большой скидкой) .

(или с большой скидкой) Освобождение от оплаты за ЖКУ части пенсионеров, живущих в сельской местности. Речь идет о представителях определенных профессий.

Обратите внимание! Пенсионеры также могут оформить субсидию, чтобы платить за ЖКУ меньше.