Українці повинні розраховувати, що війна точно триватиме до кінця 2025 року. Таку думку 24 Каналу озвучив військовослужбовець ЗСУ, політолог Кирило Сазонов.

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"Це дуже б'є по моральному дусі. Тому я вважаю, що 100 днів – це, швидше, російський вкид. Це тиражування їхньої ідеї, що якщо через 100 днів нічого не відбудеться, то у нас опустяться руки", – підкреслив він.

Окупанти надірвуться під Покровськом

Кирило Сазонов вважає, що потрібно розраховувати, що бойові дії триватимуть весь 2025 рік. Наприкінці цього року для Росії вже буде дуже велика економічна криза. Зокрема, у них вичерпується фонд національного добробуту і так далі.

У нас є гроші, зброя на 2025 рік. Нам треба мати бойовий дух, вмотивованих людей, які будуть захищати країну. Маємо розраховувати протриматись 2025 рік,

– припустив військовослужбовець ЗСУ.

Навіть на Покровському напрямку, який зараз є одним з найскладніших, у російських окупантів шалені втрати. Водночас просування ворога досить скромні. Однак для завершення війни не вистачить 100 днів.

"На мій погляд, під Покровським такий сценарій, що вони надірвуться, надірвуть сили, отримають «по пиці» добряче, і ми почнемо їх витискати назад. І тоді вже ми будемо диктувати умови на перемовинах. Але це не 100 днів", – переконаний політолог.

Нагадаємо, керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак прокоментував чутки, що буцімто Україні передали 100-денний "план Трампа". Він заперечив цю інформацію. За словами посадовця, жодних "мирних планів" за 100 днів не існує у реальності. Під це маскують лише вкиди, які здебільшого легалізовують росіяни.