Керівник Офісу Президента відповів на ці чутки. Про це пише 24 Канал із посиланням на Андрія Єрмака.

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Цих планів не існує

Єрмак заперечив інформацію про передання Україні якихось планів щодо завершення війни.

Жодних мирних планів за 100 днів у медіа не існує в реальності. Під це маскують лише вкиди, які частіше за все легалізовують росіяни,

– наголосив керівник.

Раніше мовилось про нібито передання плану Дональда Трампа про закінчення війни до 9 травня 2025 року.

Дональд Трамп уже робив заяви про закінчення війни в Україні. Спершу він заявляв про те, що завершить війну за 24 години, однак потім змінив риторику. Тепер Трамп переконує, що йому знадобиться кілька місяців.

Західні ЗМІ повідомляли, що Держдеп США призупинив майже всі програми фінансової допомоги іншим країнам щонайменше на 90 днів. У суботу, 25 січня, Дональд Трамп підтвердив, що заморозив надання Вашингтоном підтримки іноземним державам.