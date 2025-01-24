Очільник Кремля зауважив, що Москва нібито ніколи не відмовлялася від діалогу з Вашингтоном. Він підкреслив, що це, мовляв, США перервали відносини між країнами, передає 24 Канал.

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Путін сказав, що чув заклики Трампа до переговорів, і готовий до спільної роботи. Диктатор додав, що із республіканцем у нього завжди були ділові, "виключно ділові", прагматичні, а також довірчі відносини.

Він припустив, що якби у Трампа не "вкрали перемогу" на виборах у 2020 році, то нинішньої "кризи" в Україні могло не бути.

Водночас Путін пригадав, що Трамп у першу каденцію запровадив багато санкцій проти Росії, а потім Байден "перехопив естафетну палицю". Диктатор зауважив, що США ухвалили багато рішень щодо Росії, які нібито самим їм нашкодили.

Очільник Кремля сказав, що занизькі і завеликі ціни на енергоресурси шкодять як і Росії, так і США. Він назвав Трампа "розумним" і висловив сумнів, що той ухвалить рішення, які будуть завдавати збитків економіці самих США.

"Тому, ймовірно, справді, нам краще зустрітися, спокійно все обговорити по усіх тих напрямках, які являють інтерес як для США, так і для Росії. Ми готові", – сказав Путін.

До слова, Путін також допустив переговори щодо завершення війни в Україні.