Варто розуміти, що у Трампа завжди були непогані стосунки з цією країною. Про це 24 Каналу розповів політолог Ігор Рейтерович, зауваживши, що для такої дружби є низка причин.

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Як Саудівська Аравія може допомогти Трампу

У розумінні нового президента США саудити – це "правильні хлопці". Вони готові купувати американську зброю у великій кількості, інвестувати в Америку й не надто цікавитися дотриманням норм. А що найважливіше – у них є гроші.

Трамп може натиснути на Саудівську Аравію та змусити її щось зробити, але виключно тоді, коли країна саме буде в цьому зацікавлена. Наприклад, у Трампа немає сильного впливу на країни ОПЕК+. Йому буде складно змусити цю організацію, наприклад, зменшити видобуток нафти.

Але якщо виявиться, що Саудівська Аравія буде зацікавлена в подібних діях, то вона буде, хоч і ситуативним, але союзником Сполучених Штатів. Тоді це може спрацювати,

– наголосив політолог.

Варто пригадати, що колись профільний міністр Саудівської Аравії заявляв, що росіяни і казахи вже дістали всіх, адже порушують угоди, постійно збільшують видобуток нафти, не дотримуються зобов'язань.

Простою мовою він сказав, що росіяни "дограються" і Саудівська Аравія "завалить" ринок своєю нафтою, скине ціни до 40 доларів, викине Росію вас з ринку, а потім збільшить ціни до 100 доларів,

– додав Ігор Рейтерович.

Трамп може запропонувати Саудівській Аравії реалізувати цю історію. Якщо саудити не підуть на такий обвал, тоді він повернеться до своєї "улюбленої справи" – обкладе всіх митами. Зрозуміло, що всі країни мають певні торгівельні відносини зі США. Тоді перед ними постане вибір – торгувати з Росією, наражаючись на небезпеку, чи відмовитися від цього на користь Сполучених Штатів.

Упродовж кількох місяців реально це зробити. Як тільки почнуться певні кроки, світ почне змінюватися і зовсім по-іншому подивиться на Росію. Байден в такому форматі не працював, а Трамп може це зробити,

– підсумував Ігор Рейтерович.

Зауважимо Саудівська Аравія заявила, що планує інвестувати в економіку США. Наразі невідомо, в які саме сфери. Перед тим Дональд Трамп провів телефонну розмову з кронпринцом Саудівської Аравії.