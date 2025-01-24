Путин рассказал, что у него с Трампом всегда были деловые, прагматичные отношения, и подчеркнул, что Кремль никогда не отказывался от контактов с Белым домом.

Москва видит заявления Трампа о готовности к совместной работе, всегда к этому открыта, заявил Путин.

Также он подчеркнул, что мол, Россия никогда не отказывалась от контактов с США, их прервал Вашингтон.

Он предположил, что если бы у Трампа не "украли победу" на прошлых выборах, нынешнего "кризиса" в Украине могло не быть.

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