Путин рассказал, что у него с Трампом всегда были деловые, прагматичные отношения, и подчеркнул, что Кремль никогда не отказывался от контактов с Белым домом.
Москва видит заявления Трампа о готовности к совместной работе, всегда к этому открыта, заявил Путин.
Также он подчеркнул, что мол, Россия никогда не отказывалась от контактов с США, их прервал Вашингтон.
Он предположил, что если бы у Трампа не "украли победу" на прошлых выборах, нынешнего "кризиса" в Украине могло не быть.
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