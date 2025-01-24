Зато министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отметил, что цены на нефть действительно способны повлиять на возможности России. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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Как ответили на заявление Трампа в России

В России считают, что цена на нефть никак не повлияет на ход войны и ее возможности.

Ни, этот конфликт не зависит от цен на нефть,

– заявил Песков.

Он возник, по его словам из-за "угрозы национальной безопасности России".

"Этот конфликт происходит из-за угрозы национальной безопасности Российской Федерации, из-за угрозы россиянам, которые живут на известных территориях, и из-за нежелания и полного отказа американцев и европейцев прислушиваться к беспокойству России, и это не связано с ценами на нефть", – сказал Песков.

Зато украинский министр Андрей Сибига подчеркнул, что экономические факторы, в частности падение цен на нефть, существенно ограничивают ресурсы России для войны.

Советский Союз вышел из Афганистана и распался частично из-за экономических проблем и низких цен на нефть,

– отметил Сибига.