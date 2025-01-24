Во время выступления на экономическом форуме в Давосе Дональд Трамп сказал, что только от России зависит, закончится ли война в 2025 году. Также он выразил желание вскоре встретиться с Владимиром Путиным, передает 24 Канал.

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Лавров выдвигает Трампу ультиматум

Между тем глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Москва не видит реальных действий со стороны Киева и Запада, указывающих на готовность к мирным переговорам.

Также министр намекнул Трампу, что его угрозы не произвели впечатление на Кремль. Он отметил, что если США при новой администрации будут учитывать интересы России, тогда диалог Москвы и Вашингтона постепенно будет восстанавливаться, если нет – "все останется как есть".

К слову, пресс-секретарь Путина Песков прокомментировал заявления Трампа на форуме в Даводе. Он отметил, что диктатор готов к контактам с Дональдом Трампом и сейчас ждет сигналов. Кроме того, Песков отреагировал на угрозы санкциями и снижением цены на нефть. Он сказал, что, мол, война не зависит от цен на нефть, а началась из-за так называемой "угрозы безопасности России и полного отказа Запада прислушиваться к беспокойствам Москвы".