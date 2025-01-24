Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на росСМИ. На брифинге Песков также прокомментировал другие заявления американского президента.

Читайте также Уже готовятся к риторике о "победе": какие процессы толкают Кремль к переговорам

Как в Москве комментируют заявления Трампа

По словам Пескова, Владимир Путин готов к контакту с Дональдом Трампом, а Москва ждет сигналов. Пресссектерар кремлевского диктатора добавил, что проинформирует о возможном разговоре вовремя.

На брифинге Дмитрий Песков прокомментировал также недавние заявления Трампа, в которых президент США угрожал введением новых санкций. В ответ Песков сказал, что война якобы не зависит от цен на нефть, а началась из-за так называемой "угрозы безопасности России и полного отказа Запада прислушаться к беспокойству Москвы".

По словам пресс-секретаря Путина, России и США также необходимо как можно быстрее возобновлять переговоры по контролю за вооружениями. В то же время Песков добавил, что следует учитывать ядерные потенциалы и союзников Вашингтона.

Напомним, днем ​​ранее, 23 января, Дональд Трамп заявил, что хочет как можно скорее встретиться с Владимиром Путиным. Американский президент хочет обсудить с российским диктатором прекращение войны в Украине.