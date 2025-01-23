Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters. Трамп также говорил, что его команда уже работает над прекращением войны в Украине, которую начала Россия.
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Что сказал Трамп о встрече с Путиным в будущем
На Всемирном экономическом форуме в Давосе в формате видеосвязи Дональд Трамп отметил, что действительно хотел бы в ближайшее время встретиться с президентом Путиным, чтобы закончить войну в Украине.
И это не с точки зрения экономики или чего-то другого. Это с точки зрения того, что миллионы жизней теряются... Это бойня. И мы действительно должны остановить эту войну,
– отметил американский президент.
Выступая в Белом доме позже в тот же день, Трамп сказал журналистам, что готов встретиться с Путиным как можно скорее, чтобы положить конец тому, что он назвал "абсурдной войной".
"Насколько я слышал, Путин хотел бы меня видеть, и мы поедем, как только сможем. Я бы встретился немедленно", – сказал Трамп.
Глава Белого дома также подчеркнул, что каждый день до этой встречи украинские и российские солдаты будут гибнуть на поле боя.
Трамп также добавил, что Президент Украины Владимир Зеленский сказал ему, что готов заключить соглашение о прекращении войны.
Кроме того, американский президент рассказал участникам Давоса, что усилия США по обеспечению мирного урегулирования войны в Украине сейчас продолжаются, но не привел никаких подробностей.
К слову, Дональд Трамп во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе отметил, что вопрос окончания войны в 2025 году зависит от решения России. Ведь Украина уже готова договариваться о прекращении огня и мире.