Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters. Трамп также говорил, что его команда уже работает над прекращением войны в Украине, которую начала Россия.

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Что сказал Трамп о встрече с Путиным в будущем

На Всемирном экономическом форуме в Давосе в формате видеосвязи Дональд Трамп отметил, что действительно хотел бы в ближайшее время встретиться с президентом Путиным, чтобы закончить войну в Украине.

И это не с точки зрения экономики или чего-то другого. Это с точки зрения того, что миллионы жизней теряются... Это бойня. И мы действительно должны остановить эту войну,

– отметил американский президент.

Выступая в Белом доме позже в тот же день, Трамп сказал журналистам, что готов встретиться с Путиным как можно скорее, чтобы положить конец тому, что он назвал "абсурдной войной".

"Насколько я слышал, Путин хотел бы меня видеть, и мы поедем, как только сможем. Я бы встретился немедленно", – сказал Трамп.

Глава Белого дома также подчеркнул, что каждый день до этой встречи украинские и российские солдаты будут гибнуть на поле боя.