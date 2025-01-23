Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters. Трамп також казав, що його команда вже працює над припиненням війни в Україні, яку розпочала Росія.

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Що сказав Трамп про зустріч з Путіним у майбутньому

На Всесвітньому економічному форумі у Давосі у форматі відеозв'язку Дональд Трамп зазначив, що дійсно хотів би найближчим часом зустрітися з президентом Путіним, щоб закінчити війну в Україні.

І це не з погляду економіки чи чогось іншого. Це з погляду того, що мільйони життів втрачаються... Це бійня. І ми дійсно повинні зупинити цю війну,

– зазначив американський президент.

Виступаючи в Білому домі пізніше того ж дня, Трамп сказав журналістам, що готовий зустрітися з Путіним якомога швидше, щоб покласти край тому, що він назвав "абсурдною війною".

"Наскільки я чув, Путін хотів би мене бачити, і ми поїдемо, як тільки зможемо. Я б зустрівся негайно", – сказав Трамп.

Глава Білого дому також підкреслив, що кожного дня до цієї зустрічі українські та російські солдати гинутимуть на полі бою.

Трамп також додав, що Президент України Володимир Зеленський сказав йому, що готовий укласти угоду щодо припинення війни.

Окрім того, американський президент розповів учасникам Давосу, що зусилля США щодо забезпечення мирного врегулювання війни в Україні зараз тривають, але не навів жодних подробиць.

До слова, Дональд Трамп під час виступу на Всесвітньому економічному форумі в Давосі зазначив, що питання закінчення війни у 2025 році залежить від рішення Росії. Адже Україна вже готова домовлятися про припинення вогню та мир.