Об этом 24 Канал пишет со ссылкой на слова президента США Дональда Трампа во время выступления на Экономическом форуме в Давосе.

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Закончится ли война в Украине в 2025 году

Президент США отметил, что вопрос окончания войны в 2025 году зависит от решения России. Украина хотела бы, чтобы боевые действия и атаки по городам и селам закончились как можно скорее.

Дональд Трамп также сказал, что если бы в 2022 году он был президентом Соединенных Штатов, полномасштабная война в Украине не началась бы.

Эта война не должна была начаться, ни в коем случае. И, действительно, во время моей каденции об этом и речи не было. Война не началась и не должна начаться. У меня были хорошие отношения с Путиным, я точно был уверен, что он на Украину не нападет,

– рассказал Трамп.

Однако, по словам президента США, в последнее время произошло много плохих вещей, ухудшивших отношения с Россией. Страна-агрессор, в свою очередь, начала полномасштабную войну. Потери Украины, по словам Трампа, могут быть действительно большими.

Целые города стерты с лица Земли, огромные постройки просто разрушаются от бомб и ракет. И когда вам говорят в новостях, что только одного человека задело, то на самом деле это не так,

– добавил Дональд Трамп.

Трамп и Путин могут провести разговор об Украине

Дональд Трамп готовится встретиться с президентом России. Основной целью главы США во время разговора является завершение войны в Украине. Трамп не рассказал, когда может произойти эта встреча.