Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление президента США Дональда Трампа во время выступления на экономическом форуме в Давосе.

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Трамп сделал новое заявление о встрече с Путиным

Во время выступления на экономическом форуме Трамп отметил, что его будущие действия будут иметь положительное влияние для всего мира. Так, президент США сообщил, что хочет в ближайшее время встретиться с Путиным, чтобы остановить войну в Украине.

Я хочу вскоре встретиться с Путиным, потому что миллионы людей умирают от пуль и лежат на поле боя,

– заявил Трамп.

Президент США добавил, что видел, что происходит на поле боя По его словам, это "настоящее зверство", во время которого умирают миллионы людей.

Трамп также добавил, что во время войны в Украине разрушаются не просто здания, а стираются целые города.

Мы должны это прекратить,

– подчеркнул президент США.

Кроме того, во время выступления Трамп высказался о сроках достижения мира между Украиной и Россией. Так, по его словам, этот вопрос следует задавать России, "потому что Украина готова". Во время речи президент США в очередной раз заявил, что "эта война никогда бы не началась", если бы он оставался на посту.

"Я знал, что Путин никогда бы не начал этой войны во время моей каденции. А когда я ушел, начались страшные вещи", – добавил Трамп.