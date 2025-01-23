Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова Дмитрия Пескова, пресс-секретаря российского президента. Представитель Путина также вспомнил, что Трампу во время его первого срока "нравились санкционные методы".

Смотрите также Трамп может ввести новые санкции: как на это реагирует Путин

Что заявил Песков

По словам пресс-секретаря, Кремль не видит каких-то новых особых элементов в политике президента США. Речь идет об "угрозах" Трампа ввести новые санкции, если "сделка по Украине не будет достигнута".

Вы знаете, что Трамп в первую итерацию своего президентства был президентом США, который чаще всего прибегал к санкционным методам. Ему нравятся эти методы, по крайней мере, они ему нравились во время его первого президентства,

– сказал Песков.