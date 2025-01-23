Глава аналитическо-адвокационной организации "Центр совместных действий" Олег Рыбачук рассказал 24 Каналу, что самые большие опасения украинцев, к счастью, пока не оправдались. До инаугурации Трампа была неуверенность, не исчезнет ли украинская проблема на фоне победной эйфории, однако этого не произошло.

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Вероятные угрозы для Украины

Олег Рыбачук отметил, что недавно появились дискуссии о намерениях Трампа присоединить Канаду, Гренландию и Панамский канал к США. Кроме того, незавершенным еще оставалось противостояние между ХАМАСом и Израилем. Это стало "тревожным звоночком", который мог указывать на то, что Украина отходит на второй план.

Этого не произошло. То, что фактически наступило затишье между Израилем и ХАМАСом только на руку нам. В команде Трампа работают над тем, чтобы война в Украине не просто закончилась или приостановилась, а чтобы наступил долгий, всеобъемлющий и справедливый мир,

– сказал он.

Дональд Трамп и спецпредставитель по вопросам Украины и России озвучивали, что запланировано, чтобы российско-украинская война завершилась за 100 дней.

Важно! Владимир Путин заявил якобы о готовности к переговорам с США по завершению войны, но выдвинул ультиматум – полная капитуляция Украины. Аналитики ISW подчеркивают, что такая позиция демонстрирует нежелание России идти на компромиссы.

Коммуникация между Трампом и Путиным

Рыбачук отметил, что стиль, в котором Трамп коммуницирует с Путиным довольно прямолинейный и уверенный.

Мол, действующий президент США хорошо относится к России и Путину, однако, если кремлевский диктатор не согласится на переговоры, то у Трампа не останется другого выбора, как жестко противодействовать стране-агрессору, чтобы достичь желаемого мира.

В администрации США говорят о том, что Украина готова к переговорам, а вот Россия пока нет. Поэтому Трамп включает такое медийное давление. На это возмутительно реагируют российские пропагандисты,

– добавил глава аналитически-адвокационной организации.