Голова аналітично-адвокаційної організації "Центр спільних дій" Олег Рибачук розповів 24 Каналу, що найбільші побоювання українців, на щастя, поки не справдились. До інавгурації Трампа була непевність, чи не зникне українська проблема на тлі переможної ейфорії, проте цього не відбулось.

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Ймовірні загрози для України

Олег Рибачук зауважив, що нещодавно з'явилися дискусії про наміри Трампа приєднати Канаду, Гренландію та Панамський канал до США. Крім того, незавершеним ще залишалось протистояння між ХАМАСом та Ізраїлем. Це стало "тривожним дзвіночком", який міг вказувати на те, що Україна відходить на другий план.

Цього не відбулося. Те, що фактично наступило затишшя між Ізраїлем та ХАМАСом тільки на руку нам. У команді Трампа працюють над тим, щоб війна в Україні не просто закінчилась чи призупинилась, а щоб наступив довгий, всеосяжний та справедливий мир,

– сказав він.

Дональд Трамп і спецпредставник з питань України й Росії озвучували, що заплановано, аби російсько-українська війна завершилась за 100 днів.

Важливо! Владімір Путін заявив начебто про готовність до переговорів із США щодо завершення війни, але висунув ультиматум – повна капітуляція України. Аналітики ISW підкреслюють, що така позиція демонструє небажання Росії йти на компроміси.

Комунікація між Трампом та Путіним

Рибачук наголосив, що стиль, у якому Трамп комунікує з Путіним доволі прямолінійний та впевнений.

Мовляв, чинний президент США добре ставиться до Росії та Путіна, проте, якщо кремлівський диктатор не погодиться на перемовини, то у Трампа не залишиться іншого вибору, як жорстко протидіяти країні-агресорці, щоб досягти бажаного миру.

У адміністрації США говорять про те, що Україна готова до переговорів, а от Росія поки ні. Тому Трамп вмикає такий медійний тиск. На це обурливо реагують російські пропагандисти,

– додав голова аналітично-адвокаційної організації.