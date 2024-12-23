На прошлой неделе все заинтересованные лица стали свидетелями очередной серии шоу Дональда Трампа. Теперь стендап избранного президента США был посвящен геополитике. Как и положено мудрому и опытному политику, Трамп решил не раздражать кого-то одного, а докопался буквально до всех.

24 Канал ищет в этом хоть какое-то рациональное зерно и даже находит некоторый позитив.

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5% на оборону, Канада – 51-й штат, Гренландия: парад скандальных заявлений от Дональда Трампа

Сначала Дональд Трамп заявил, что расходы членов НАТО на оборону должны быть вообще 5%. Это при том, что желаемой границей, которую многие страны до сих пор не достигли, является 2% (например, Португалия обещает сделать это до 2029 года, а глава европейского фанклуба Трампа, венгерский премьер Орбан даже не пытается иметь 2% и выступает вообще резко против).

Более того, в самих США нет 5% расходов. О том, что эти заявления должны быть подкреплены хотя бы экономическими расчетами, говорить не приходится, потому что это Трамп. Далее избранный президент вспомнил месячной давности шутки о Канаде как 51-й штат и Трюдо-губернатора. Только оказалось, что это не шутки.

Мне было очень приятно поужинать прошлой ночью с губернатором Великого штата (в оригинале Great State, где State можно перевести и как "штат" и как "государство", но все все все поняли) Канада Джастином Трюдо. Я с нетерпением жду новой встречи с губернатором, чтобы мы могли продолжить наши углубленные переговоры о тарифах и торговле, результаты которых будут действительно впечатляющими для всех,

– Трамп 10 декабря в своей соцсети Truth Social.

В то же время уже 17 декабря в собственной соцсети Трамп написал, что якобы "многие канадцы хотят, чтобы Канада стала 51-м штатом". По его словам, "они бы значительно сэкономили на налогах и военной защите. Я думаю, что это замечательная идея. 51-й штат".

Также Трамп прибегнул к прямому вмешательству во внутренние дела Канады, когда полез давать оценку изменениям в правительстве Трюдо и нахваливать отставку Христи Фриланд.

Далее мишенью избранного президента стала Панама и ее главная жемчужина – Панамский канал.

...Когда президент Джимми Картер глупо отдал его за один доллар во время своего пребывания у власти, это было сделано исключительно для управления Панамой, а не Китаем или кем-то другим. Так же Панаме не давали права взимать с Соединенных Штатов, их ВМС и корпораций, которые ведут бизнес в нашей стране, непомерные цены и тарифы на проход. К нашим военно-морским силам и торговле относятся очень несправедливо и недобросовестно. Сборы, которые взимает Панама, являются смешными, особенно учитывая чрезвычайную щедрость, которую США предоставили Панаме. Этот полный "грабеж" нашей страны должен быть немедленно прекращен.

Соединенные Штаты заинтересованы в безопасной, эффективной и надежной эксплуатации Панамского канала, и это всегда было понятно. Мы не хотели и НИКОГДА не позволим ему попасть в чужие руки! Он был передан не для выгоды других, а лишь как знак сотрудничества с нами и Панамой. Если принципы, как моральные, так и юридические, этого великодушного жеста дарения не будут соблюдены, то мы будем требовать, чтобы Панамский канал был возвращен нам, полностью и беспрекословно. Официальным лицам Панамы, пожалуйста, руководствуйтесь этим!

– Трамп угрожает вернуть контроль США над Панамским каналом 12 декабря.

Свои размышления над потенциальным захватом Панамского канала Трамп сопроводил соответствующими картинками, чтобы вообще ни у кого не было сомнений, что это не шутка.

И наконец 22 декабря Трамп объявил о планах США на... Гренландию. Представляя своего друга-номинанта на должность посла США в Дании Кена Ховери, Трамп фактически дал ему установку "решить" для Америки вопрос Гренландии.

Как соучредитель PayPal и венчурного фонда Founders Fund, Кен превратил американские инновации и технологическое лидерство в глобальные истории успеха, и этот опыт будет бесценным в представлении нас за рубежом. Для целей национальной безопасности и свободы во всем мире Соединенные Штаты Америки считают, что владение и контроль над Гренландией является абсолютной необходимостью. Кен будет прекрасно выполнять свою работу, представляя интересы Соединенных Штатов,

– говорится в заметке Трампа от 22 декабря.

Для чего Трампу Панамский канал и Гренландия

От таких заявлений "загорелось" буквально по всему миру (кроме России и Китая, потому что тамошних автократов Трамп почему-то не называет "губернаторами" и не говорит им, например, убираться из Арктики, которую сейчас Россия совместно с КНР активно осваивают, затрагивая интересы США). Поэтому возникает вопрос, а что это было?

А ответ прост – произошел Трамп. Точнее мы получили очередное подтверждение, кто стал лидером ведущей державы мира. А также убедились в уровне его рациональности. Возможно, он считает, что таким образом демонстрирует силу и заявляет стартовые переговорные позиции (этим должны заниматься профессиональные дипломаты), но на самом деле это больше похоже не бред. Которая шокирует, но от этого не перестает быть бредом. Примерно то же самое пишет другой микроблогер Медведев или Дугин. Но разница заключается в том, что в отличие от них, к словам Трампа мир до сих пор относится серьезно.

Его заявления, возможно, понравятся кому-то на митинге, потому что кто же не хочет быть крепким гегемоном, однако, реальность разобьет все это вдребезги. И все будет как со стеной на границе с Мексикой, которую должно было за свой счет построить правительство Мексики. А именно так обещал Трамп еще перед выбором 2016-го. И что, как стена?

О Гренландии он также говорил во время первой каденции в 2019-м. Это привело к дипломатическому скандалу с важным союзником по НАТО и ключевым партнером США в Арктике. Тогда премьер Дании прямо назвал слова Трампа "абсурдом", а Трамп обиделся и отменил свой визит в Копенгаген.

Американской дипломатии тогда ценой больших усилий удалось потушить пламя. И вот Трамп снова открывает ящик Пандоры, а господин Ховери (если Копенгаген теперь его утвердит) рискует вместо милого хюгге, получить постоянные протесты под собственным офисом, в том числе, и от гренландцев, которые вообще-то давно хотят быть независимыми.

Напомним, что в Гренландии у США есть военная база с системами ПРО и бомбардировщиками – носителями ядерного оружия. Дании в последнее время это не очень нравилось, но не было выбора из-за российской угрозы. При этом за американцами на базе Туле (ныне – Питуффик) есть длинная история "косяков" – от насильственного выселения эксимосов из их автохтонных поселений до ядерной катастрофы 1968 года, когда в результате падения американского Б-52 была загрязнена радиацией значительная часть острова.



Американская база в Гренландии / Инфографика insideclimatenews.org

К счастью, датчане ведут себя взвешенно, хотя бы могли напомнить, что владели когда-то Виргинскими островами, которые в 1917 году продали США всего за 25 миллионов. Почему так мало? Потому что соглашение о продаже содержало пункт об отказе США от претензии на Гренландию. Ныне же эти договоренности оказываются под вопросом?

Все это буквально говорит о том, что американцами следует сидеть себе тихонько и не провоцировать лишних скандалов, потому что будет дороже. И что же делает Трамп? Правильно, снова вспоминает старый колониальный бред, будто он живет в эпоху "доктрины Монро".

Справочно! Доктрина Монро – политическая концепция 19 века, рассматривающая весь американский континент как зону влияния США и фактически развязывающая руки Вашингтону буквально на все. Доктрина Монро созвучна с современной российской концепцией "русского мира", которая якобы распространяет зоны влияния Москвы на страны бывшего СССР и восточную Европу. Обе концепции игнорируют государственный суверенитет соседей и декларируют собственные интересы как доминанту, а себя как гегемона.



Поэтому нынешние территориальные претензии Трампа очень напоминают путинские и являются прямым продолжением стратегии "если Россия такое делает с Украиной, то почему бы и нам не действовать соответственно". Особенно, когда ООН такая беспомощная. В итоге это выглядит так: президент Америки вместо того, чтобы следить, чтобы Путин не вел себя, по меткому выражению Владимира Зеленского, как "долбо*б", сам начинает вести себя соответственно.

Именно такой доктриной можно объяснить и претензии Трампа к Панаме. Напомним, что более ста лет назад, США, чтобы прорыть Панамский канал, забрали у Колумбии ее суверенную территорию и сделали на ней "независимую" Панаму, которая на самом деле была их марионеткой. Но времена изменились – сейчас уже не может быть колоний и подобных образований, а кто этого желает – очень рискует. За примерами ходить далеко не нужно, имеем под боком собственного неадекватного соседа, который грезит 19 веком и мнимым величием от "хруста французской булки". Также мы хорошо знаем, к чему это все приводит.



Панамский канал / Инфографика Guardian

Интересно, если правительство Панамы не согласится не уступки, то тогда что? Новое вторжение? Напомним, 35 лет США это уже делали и использовали как повод "защиту демократии". С тех пор тот слоган постепенно превратился в мем.

Стоит ли все заявления Трампа воспринимать всерьез?

Во главе США вскоре окажется непредсказуемый персонаж со склонностью к непредсказуемому поведению. Последствия его действий невозможно спрогнозировать, но потенциально это может быть очень опасно. К счастью, в этом паноптикуме есть и предохранитель. И речь не о политических институтах США, а о самом Трампе – он столько раз врал и столько раз не выполнял собственные обещания, что в какой-то момент это стало нормой.

Поэтому, когда в следующий раз Трампу кто-то скажет, что более 100 лет назад Филиппины были колонией США, а он напишет об этом у себя в соцсети, то это может быть очередное "просто сообщение". Без последствий.

Точнее, без геополитических последствий, потому что экономические эффекты от заявлений Трампа непременно будут, ведь все это провоцирует торговые войны и прямо повлияет не экономику США и отразится на избирателях Трампа. Потому что так не бывает, что ты оскорбляешь Канаду и ЕС, а тебе за это ничего не бывает. Это же не Пуэрто-Рико, которое можно назвать островом мусора, и это проглотят, а выходцы из Латинской Америки только будут еще яростнее голосовать. Кстати, почему бы вместо того, чтобы посягать на Канаду, не навести порядок в том же Пуэрто-Рико или еще где-то в Америке?

Еще одним важным вопросом является, почему же Трамп упорно молчит о Кубе? А та всего в нескольких сотнях морских миль от его собственного поместья во Флориде. Напомним, недавно на "острове свободы" гостила российская военная эскадра со своими новыми ракетами, но Трамп этот вопрос дипломатично обошел и никоим образом не упомянул. Как нет дела Трампу до ситуации в Венесуэле, а там, напомним, давно засиделся у власти настоящий людоед Мадуро. Но его правление никоим образом, по мнению Трампа, национальным интересам США не угрожает.

Кстати, почему Трамп не пишет, что Китай не до конца выполнил условия Боксерского протокола 1901 года, в соответствии с которым в течение 39 лет должен был уплатить за подавление народного восстания коалиции 8 государств 18 миллионов тонн золотом под 4% годовых. Точнее, их вернул Китаю Конгресс США своим решением от 1924 года (США претендовали на 7,3% от общей суммы). Деньги в итоге пошли на инвестиции в высшее образование Китая, в частности, строительство университета Цинхуа в Пекине. Но ведь ничто не мешает Трампу, как в случае с решением Картера о передаче Панамского канала, признать решение Конгресса 100-летней давности вредным и потребовать пересмотра соглашения. Или что-то таки мешает?

Для Европы эти заявления Трампа, как ни странно, могут иметь и хороший эффект, потому что это новое доказательство, что прошли времена, когда можно было всю ответственность возложить на США и жить свою лучшую жизнь – сейчас все изменилось, и ЕС должен показать собственное лидерство и силу.

Страусом, который прячет голову в песок при первой опасности, уже быть нельзя, иначе у тебя сначала заберут Гренландию, потом обложат непомерными пошлинами, а дальше предложат стать "губернатором" и хорошо, что американским, потому что российскую угрозу также никто не отменяет.