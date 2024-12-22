Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники, передает 24 Канал. Собеседники среди представителей команды Трампа анонсировали свои намерения сделать соответствующее заявление в первый день работы новой администрации, то есть 20 января 2025 года.

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Чем грозит это потенциальное решение

По данным издания, несмотря на вышеуказанные планы команды республиканцы среди ее членов существуют недоразумения и разногласия по этому поводу. Отмечается, что часть из них стремится сохранить членство США в ВОЗ с целью ее реформирования. В то же время другие выступают за полный разрыв связей с организацией.

Как пишет Financial Times, преимущество в подобной дискуссии получили именно сторонники выхода из Всемирной организации здравоохранения. Впрочем, это будет иметь негативные последствия для последней, поскольку это может оставить ее без основного источника финансирования.

Журналисты отмечают, что подобное потенциальное решение новой администрации, вероятно, существенно повлияет на ее возможность оперативно реагировать на кризисы в сфере здравоохранения, в частности на пандемии, такие как COVID-19, ведь в течение 2022 и 2023 годов США были крупнейшим донором организации.

Согласно обнародованной информации, Вашингтон обеспечивал примерно 16% бюджета Всемирной организации здравоохранения.