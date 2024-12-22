Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Hindustan Times. Отмечается, что США в значительной степени построили и управляли территорией вокруг канала в течение десятилетий.

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Что Трамп заявил о Панамском канале

По словам Трампа, Панамский канал был передан США под контроль Панамы в рамках международного соглашения во времена президента США Джимми Картера и лидера Панамы Омара Торрихоса в 1977 году.

Однако теперь Соединенные Штаты могут вернуть Панамский канал под свой контроль из-за "завышенных сборов".

Сборы, взимаемые Панамой, смехотворны, особенно если принять во внимание чрезвычайную щедрость, проявленную в отношении Панамы со стороны США,

– написал политик.

Дональд Трамп также заявил, что не позволит каналу попасть в "неправильные руки". Вероятно, таким образом он предупредил о потенциальном влиянии Китая на проход, написав, что он не должен управлять каналом.

Он не был передан на благо других, а лишь в знак сотрудничества с нами и Панамой. Если принципы, как моральные, так и правовые, этого великодушного жеста дарения не будут соблюдены, то мы потребуем, чтобы Панамский канал был возвращен нам в полном объеме и без вопросов,

– говорится в заметке Трампа.

К слову, ранее Дональд Трамп также пригрозил Евросоюзу. По его словам, страны ЕС должны покупать больше американских энергоресурсов – нефти и газа. Трамп заявил, что если Евросоюз этого не сделает, то ему нужно готовиться к таможенным тарифам.