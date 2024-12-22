Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Hindustan Times. Зазначається, що США значною мірою побудували і управляли територією навколо каналу протягом десятиліть.

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Що Трамп заявив про Панамський канал

За словами Трампа, Панамський канал був переданий США під контроль Панами в межах міжнародної угоди за часів президента США Джиммі Картера та лідера Панами Омара Торріхоса в 1977 році.

Однак тепер Сполучені Штати можуть повернути Панамський канал під свій контроль через "завищені збори".

Збори, що стягуються Панамою, сміховинні, особливо якщо взяти до уваги надзвичайну щедрість, виявлену стосовно Панами з боку США,

– написав політик.

Дональд Трамп також заявив, що не дозволить каналу потрапити в "неправильні руки". Ймовірно, таким чином він попередив про потенційний вплив Китаю на прохід, написавши, що він не повинен керувати каналом.

Він не був переданий на благо інших, а лише на знак співпраці з нами і Панамою. Якщо принципи, як моральні, так і правові, цього великодушного жесту дарування не будуть дотримані, то ми зажадаємо, щоб Панамський канал був повернутий нам у повному обсязі і без питань,

– йдеться в дописі Трампа.

До слова, раніше Дональд Трамп також пригрозив Євросоюзу. За його словами, країни ЄС мають купувати більше американських енергоресурсів – нафти та газу. Трамп заявив, що якщо Євросоюз цього не зробить, то йому потрібно готуватися до митних тарифів.