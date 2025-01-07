В ожидании второго пришествия Дональда Трампа Дания меняет государственный герб, Канада – премьера. 6 января многолетний лидер Канады Джастин Трюдо объявил, что уходит со своих должностей. 24 Канал рассказывает, почему изменения в Канаде давно назрели, а также – изменится ли теперь поддержка этим государством Украины.

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Почему Джастин Трюдо ушел в отставку в Канаде

Об отставке Джастина Трюдо начали говорить уже давно, но избрание на президента США Дональда Трампа действительно стало катализатором таких процессов. Однако было бы несколько наивным считать американского лидера первопричиной всего, ведь оснований завершать "долгое правление" премьера хватало и без него.

Джастин Трюдо впервые возглавил свое правительство еще в далеком 2015 году и мгновенно стал образцовым примером прогрессивного политика, феноменом, если не "крашем" для всего мира. Его стильные цветные носки, а также врожденная интеллигентность и некоторая аристократичность (его отец тоже был премьером Канады) сделали Джастина фаворитом мировых СМИ и дали ему индульгенцию от практически всего (даже непомерных расходов и дорогих отпусков аля Фицо-2025).



Джастин Трюдо / Фото Norman Jean Roy / Vogue

Долгое время это работало, однако сейчас – с высоты 10 лет правления Трюдо мы четко видим, что он завел Канаду в тупик. Сейчас страна находится в тяжелом кризисе – ее экономика не растет, вместо этого растут инфляция, иммиграция (в частности, с Ближнего Востока), цены на жилье и расходы бюджета, которые эксперты справедливо считают проявлением популизма. Последний пример – идея Трюдо раздать всем канадцам по 250 долларов "под елку" стала формальным основанием для правительственного кризиса, который и привел к объявлению об отставке премьера.

За 10 лет у власти Джастин Трюдо тратил деньги на все что угодно, кроме того, что было действительно нужно Канаде. В это время расцвела бюрократия, но пришла в упадок армия.

На фоне борьбы Канады за экологию, кризису подверглись традиционные для страны отрасли промышленности, в частности добыча полезных ископаемых. Заигрывание с субсидиями буквально для всех вызвало кризис с налогами. Именно из-за него Канаду и Трюдо уже несколько месяцев так настойчиво троллит Дональд Трамп. Он, собственно, и стал последней каплей и вызвал кризис внутри правительства Трюдо.

В декабре 2024 года там произошел мини-мятеж. Его возглавила "правая рука" премьера и одновременно госпожа министр финансов Христя Фриланд, одна из самых известных украинок в мире. 16 декабря Фриланд объявила об отставке за несколько часов до выступления в Палате общин и дала старт публичной дискуссии о соответствии Джастина Трюдо его правительству. Ее поддержали члены партии из Квебека, Онтарио и провинций на атлантическом побережье Канады, которые призвали Трюдо уйти в отставку.

Дискуссия немного улеглась на время рождественских каникул, но быстро возобновилась уже в Новом году. Итогом стал выход Трюдо к прессе 6 января 2025 года.

Как вы все знаете, я боец. Я не тот, кто отказывается от боя, особенно когда он настолько важен. Но мной всегда руководила моя любовь к Канаде, мое желание служить канадцам и их интересам. И канадцы заслуживают настоящего выбора на следующих выборах. И через внутреннюю борьбу мне стало очевидно, что я не могу быть тем, кто будет представлять Либеральную партию на следующих выборах... Я намерен уйти в отставку с должности лидера партии, а с должности премьер-министра – после того, как партия выберет своего нового лидера,

– так Джастин Трюдо объяснил свое желание уйти на пенсию.

Джастин Трюдо объявил об отставке: смотрите видео

Что будет дальше в Канаде

Политическая система Канады наследует материнскую – британскую. Напомним, что Канада долгое время была колонией Великобритании и сейчас формально остается частью империи. В 1867 году Канада получила статус доминиона и самоуправления, а с 1982 года провозгласила независимость, хотя формально до сих пор остается частью Британской монархии, но чисто номинально.

Главой государства считается представитель короля в чине генерал-губернатора. Сейчас это Мэри Саймон, потомок инуитов – коренного народа Канады. На генерал-губернатора Канады возлагаются в основном представительские функции, а полноту власти в стране имеет премьер-министр. Традиционно его выбирают среди политической партии (или коалиции), которая победила на выборах в Палату общин (канадский парламент).

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Джастин Трюдо был во главе Либеральной партии и стал премьером в 2015 году как ее глава. Свои права он подтверждал на следующих выборах, однако последние из них – досрочные выборы 2021 года позволили Трюдо только сформировать правительство меньшинства (к Либералам присоединились "Новые демократы", зато усилилась позиция Консерваторов, которые становились все крепче с каждой ошибкой правительства).

Сейчас Либералы сохраняют власть и после объявленной Трюдо отставки должны избрать нового лидера и соответственно – премьер-министра Канады (конечно, если удастся снова найти общий язык с "Новыми демократами", лидер которых Джагмит Сингх в декабре прошлого года грозился развалить коалицию, но это было еще при Трюдо).



Джагмит Сингх / Фото THE CANADIAN PRESS / Sean Kilpatrick

Но даже если кризис коалиции после отставки Трюдо будет преодолен, есть основания считать, что это будет техническая должность, а главным призом станет победа на следующих выборах. Они запланированы на 20 октября 2025 года. И фаворитами на них уже считают именно Консерваторов.

Сейчас Палата Общин находится в новогоднем отпуске, что традиционно длится почти весь январь, но сейчас из-за форс-мажора он может быть продлен до 24 марта 2025 года. В настоящее время Джастин Трюдо останется премьером, а члены Либеральной партии должны выбрать нового лидера, который и станет новым премьером.

Кто может заменить Трюдо

Среди кандидатов на место премьера уже упомянута 56-летняя Христя Фриланд. Также эксперты называют имена экс-главы центробанка Канады 59-летнего Марка Карни и 57-летнего министра транспорта и бывшего министра обороны Аниты Ананд, а также 57-летнего Доминика ЛеБлана, который возглавил Минфин после внезапной отставки Христи Фриланд.

Кроме того, среди претендентов есть 54-летний министр инноваций, науки и промышленности Франсуа-Филипп Шампань, а также 45-летняя министр иностранных дел Мелани Жоли.

Госпожу Фриланд справедливо называют главным лоббистом помощи Украине в правительстве Трюдо и она им безусловно является. В случае избрания Фриланд сделает все, что от нее зависит для помощи Украине, но не будем забывать, что будет зависеть все не только от нее (об этом чуть дальше). Именно ее считают главным фаворитом на то, чтобы занять место Трюдо.



Христя Фриланд / Фото CBS

Но кого бы ни выбрали на лидера Либералы, новому премьеру придется очень непросто. Оппозиция уже объявила, что попытается организовать новому лидеру Либеральной партии вотум недоверия, как только парламент возобновит работу (имеет для этого голоса). Если это произойдет, Канаду могут ждать досрочные выборы. Но есть нюанс.

Сейчас такая вероятность оценивается как не слишком высокая, потому что это будет означать лишние расходы для бюджета, а это, после подобного демарша Трюдо в 2021 году, вызвало большой скандал и стоило Либералам многих голосов избирателей. Собственно, с этого и началось "падение дома Трюдо". Поэтому играть с вотумом нужно будет осторожно, ведь это несет риск электоральных потерь. Кроме того, закон предоставляет такое право только генерал-губернатору и исключительно по представлению премьера.

Обратите внимание! Сейчас социология говорит, что Консерваторы имеют рейтинг 44%, Либералы – 20,9%. На третьем месте их союзники из "Новой демократической партии" – 19%.

Таким образом, наиболее вероятной диспозицией является пенсия для Джастина Трюдо, избрание его преемника или преемницы и победа Консерваторов на выборах осенью 2025 года.



Джастин Трюдо с женой Софи / Фото Norman Jean Roy / Vogue

Что изменения в Канаде означают для Украины

Канада с первых дней полномасштабного вторжения поддержала Украину. Делает это прямо сейчас.

Джастин Трюдо показал себя большим союзником Украины, а 8 мая 2022 года он одним из первых мировых лидеров посетил Киев, где совместно с президентом Зеленским провел виртуальный Саммит G7 и даже имел честь подружиться с легендарным псом Патроном.



Зеленский, Трюдо и пес Патрон / Историческое фото Офиса Президента

Очевидно, что Путин несет ответственность за свои отвратительные военные преступления, и Канада будет продолжать поддерживать Украину в этой войне с Россией. Мы будем стоять бок о бок с вами в этой красивой столице, которая наполнена светом, культурой и историей. Мы будем оставаться рядом с вами на годы, десятилетия и века для борьбы с тиранией, и Путин и его приспешники увидят, что Украина победит,

– Джастин Трюдо в Киеве 8 мая 2022 года.

Тогда же он заявил, что Канада будет поддерживать Украину сколько будет необходимо, и сделал важный символический жест, объявив о возобновлении работы посольства Канады. В последующие месяцы Трюдо и Канада сделали немало для Украины.

Важно! Сейчас Канада занимает 5 – 7 место по объемам предоставленной Украине помощи, что составляет около 8,5 миллиарда долларов. Основное направление – макрофинансовая помощь, которая идет от Канады через Всемирный банк.



Также Трюдо выступил лоббистом на уровне G7 о предоставлении Украине 50 миллиардов под проценты от арестованных активов России, а также был среди тех, кто позволил ВСУ наносить удары вглубь России (то, что в основном ничего из канадского оружия так далеко не летит, это другое дело, но здесь важен сам политический жест Трюдо).

Однако, как бы это дико не прозвучало после названных миллиардов, надо признать, что Канада могла сделать больше. Точнее – могла быть более эффективной. Это касается, например, оружия. Потому что иногда создавалось впечатление, что его предоставление вообще блокируется, хотя Канада имеет в своих арсеналах немало образцов еще прошлого века, которые абсолютно точно пригодились бы ВСУ и имели бы отличный шанс сделать яркий "дембельский аккорд".

Так, речь в частности и о ракетах CRV7. Правительство Трюдо хотело их утилизировать и даже выделило на это миллионы долларов. В свою очередь оппоненты Трюдо в парламенте обвинили правительство в том, что власть не хочет передавать эти ракеты Украине.

Также немало претензий к правительству в вопросе восстановления производства снарядов, а также скорости предоставления Украине ЗРК NASAMS.

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Сколько в этом нежелание политиков, а сколько – канадской бюрократии, мы, видимо, уже и не узнаем. Но мы знаем, что из-за этих проблем вскоре потеряет свой пост посла Украины в Канаде Юлия Ковалив, которая стала в стране кленовых листьев заложницей обстоятельств.

Также именно из-за неэффективности на этом направлении активно критикуют Трюдо его оппоненты, в частности Консерваторы.

Они постоянно напоминают о задержках и срыве графиков поставок оружия, а также о большом количестве брака. Последний факт делает оборонную стратегию Трюдо несколько похожей на то, что делала в Германии Ангела Меркель, точнее – не делала, а просто обрекла Бундесвер на медленную смерть и обнищание.

Сейчас оппоненты Трюдо обещают все исправить. Среди них самым громким голосом раздается 45-летний лидер Консерваторов Пьер Пуальевр (он же Пуливре или даже Полиев – в последующие месяцы украинским СМИ нужно будет определиться, как правильно). Кстати, американские СМИ его называют "канадским Трампом".



Пьер Пуальевр / Фото THE CANADIAN PRESS

Если я стану следующим премьером, то предоставлю больше оружия и средств Украине. Также мы увеличим поставки энергоносителей в Европу, чтобы уменьшить влияние московских энергоресурсов,

– Пуальевр обещает увеличить поддержку Украины в случае победы на выборах.

Правда, есть вопросы и к Консерваторам – в частности, они блокировали в парламенте инициативу Трюдо о предоставлении Украине дополнительной военной помощи на сумму в почти 600 миллионов долларов, объясняя это неэффективностью действующего правительства.



Как видим, поддержка Украины стала заложницей политической борьбы не только в США. Также Консерваторы в феврале 2024 года не поддержали продление Соглашения о свободной торговле между Украиной и Канадой (CUFTA). В итоге нужные голоса нашлись, но осадок, так сказать, остался.

К тому же, если обратиться к социологии, то увидим, что именно избиратель Консерваторов демонстрирует наибольшую усталость от Украины и считает, что помог уже достаточно, в то время как избиратели Либералов и их союзников Новых демократов и в дальнейшем готовы продолжать.

Сейчас же вырисовывается следующая картина – преемник или преемница Трюдо попытается исправить ситуацию и стать эффективным. Происходить это будет на фоне де-факто избирательной кампании, которая продлится с января по октябрь. Победить в этой борьбе у Либералов шансов не слишком много (потому что не будем забывать об обещании Трампа наложить на Канаду пошлину в 25% и постоянные наезды о 51-м штате).

Однако они точно останутся минимум второй по влиятельности партией Канады, а значит, и в дальнейшем смогут влиять на принятие решения. Консерваторам же придется найти баланс между собственной риторикой и запросом их избирателей.

Все это вместе делает картину абсолютно не монохромной и обещает новые испытания и непростые решения не только самой Канаде, но и ее далекой союзнице Украине.