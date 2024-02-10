Как преодолеть снарядный голод

В условиях, когда Россия в войне против Украины не считается с собственными человеческими жертвами, а Путин стремится вести войну "до последнего русского" наличие средств уничтожения этих самых русских выходит не первый план.

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Цивилизованный мир был в основном к такому варварству не готов, а потому проблема "снарядного голода" стала краеугольной для сил обороны.

Сегодня Украина и ее союзники делают все возможное, чтобы решить эту проблему и ищут по всему миру, чем еще можно убивать оккупантов, пока не заработают на полную мощность восстановленные оружейные заводы.

Именно поэтому неудивительно, что сейчас Силы обороны Украины используют снаряды из Кореи, Пакистана и других отдаленных стран.

Наши защитники рады всему, даже тем снарядам, срок годности которых исчерпан или они вообще сняты с вооружения и требуют утилизации или просто находятся на длительном хранении.

Именно такая ситуация сейчас сложилась с ракетами. Они уже не нужны их владелице – Канаде, которая не знала, что с ними делать, но еще могут вполне рассчитывать на "последний танец" на поле боя в Украине и стать ночным кошмаром для россиян.

Что такое CRV7

CRV7 – это неуправляемые авиационные ракеты калибром 70 миллиметров, предназначенные для поражения наземных целей.

Это канадская локализация американского оружейного хита – Hydra 70, стоящего на вооружении с конца 40-х годов прошлого века. При этом CRV7 имеют большую дальность полета ракеты, точность и более мощную боевую часть, чем Hydra 70.

С лета 2023 года Hydra 70 есть в распоряжении ВСУ, речь идет о тысячах ракет. Они установлены на вертолете Ми-24В, а также на наземные пусковые – такие себе мини-РСЗО.

У Канады CRV7 было очень много (примерно 80 тысяч), это наследие "Холодной войны". Сейчас канадские военные считают их морально устаревшими, а местное правительство ищет немалые деньги на недешевую утилизацию.

Программа уничтожения ракет стартовала в 2021 году, за это время большая часть была утилизирована или разобрана.

Канадские СМИ пишут, что сейчас только 8 тысяч CRV7 в соответствующем состоянии, имеют боевую часть и готовы к применению.

Но Украина была бы рада и этому. На что обратил внимание лидер оппозиционной консервативной партии Пьер Пуальевр, который призвал правительство страны передать эти снаряды тем, кому они сейчас наиболее нужны.

Вместо того, чтобы заставлять канадцев платить миллионы долларов за списание этого оружия, оно должно быть передано Украине, которая сможет использовать его для защиты суверенитета,

– Пьер Пуальевр призывает поступить мудро на заседании канадского парламента 2 февраля 2024 года.

В канадском Минобороны уже на слова парламентария отреагировали и заявили, что этот проект можно реализовать, но сначала нужно выяснить, нужны ли эти снаряды Украине.

Глава ГУР Кирилл Буданов отреагировал оперативно. В интервью канадскому изданию GlobalNews Буданов призвал союзников передать Украине ракеты CRV7.

CRV7 могут использоваться как в украинских ударных вертолетах, так и в наземных пусковых установках для поражения российских танков и артиллерии. Мы надеемся, что это будет взаимовыгодно,

– заявил Кирилл Буданов.

CRV7 – основные характеристики

тип – неуправляемый снаряд (ракета);

калибр – 70 миллиметров (2,75 дюйма);

класс – "воздух – поверхность" или "поверхность – поверхность";

вес боевой части – 4,5 килограмма (может изменяться, в зависимости от модификации);

вес ракеты без боевой части – 6,6 килограмма;

модификации боевой части – бронебойно-фугасно-зажигательная (для работы по бункерам и бетонным укрытиям), для поражения техники (вольфрамо-стальными "дротиками"), для поражения живой силы (с 80 вольфрамовыми флешетами);

максимальная эффективная дальность – 4000 метров.

Что нужно, чтобы CRV7 начали убивать оккупантов

Правительство Джастина Трюдо должно согласиться передать снаряды Украине и оформить соответствующее официальное решение (это не должно быть проблемой, ведь Канада – последовательный союзник Украины и уже предоставила нашему государству помощи на сумму более 7 миллиардов долларов США).

Далее Канада должна провести инвентаризацию и реальные испытания, чтобы проверить состояние снарядов, чтобы гарантировать безопасность их перевозки через океан.

Для ВСУ даже не нужно как-то особенно готовиться и адаптировать технику под канадские снаряды, ведь они могут отстреливаться с помощью тех же блоков, что и уже предоставленные США неуправляемые снаряды Hydra 70.

Для чего конкретно Украине CRV7

Ракеты CRV7 – недорогое, но эффективное средство ведения боя. Эти неуправляемые снаряды – идеальны для штурма позиций и уничтожения вражеской пехоты.

Также они могут эффективно уничтожать технику врага на поле боя – россиян очень любят сбиваться в кучку в большие колонны и лезть в атаку.

Кроме того, ракеты CRV7 способны пробивать бетонные тайники или ангары врага, собственно, их и разрабатывали, чтобы убивать ребят из "Варшавского договора", то есть в технических характеристиках уже заложена способность реагировать правильно на особенности советской (а ныне – российской) военной машины.